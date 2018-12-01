بعد إثارتها الجدل بفستان شبه عاري.. رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها الخامس والأربعين (بروفايل)

تحتفل الفنانة رانيا يوسف اليوم السبت، بعيد ميلادها الخامس والأربعين، ويأتي ذلك بعد عاصفة الجدل التي أطلقتها بعد ظهورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين أول أمس الخميس.

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنها.

١- ولدت رانيا في الأول من ديسمبر ١٩٧٣، لأب ضابط، وأم مضيفة طيران.





٢- حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة اﻹنجليزية من جامعة القاهرة.





٣- ظهرت في بداياتها موديل في عدد من الإعلانات التجارية.





٤- جاء ظهورها الفني الأول من خلال مسلسل "العقاب"، وفيلم "الناجون من النار" في عام ١٩٩٤.





٥- حصلت على مركز الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال مصر ١٩٩٧.





٦- كانت انطلاقتها نحو الشهرة من خلال مشاركتها في مسلسل "عائلة الحج متولي".





٧- قامت ببطولة مسلسلات عدة منها: "عيون القلب"، و"السبع وصايا"، و"موجة حرة"، و"نيران صديقة".





٨-شاركت في بطولة أفلام عدة منها "ركلام"، و"ريجاتا"، و"صرخة نملة"، و"زهايمر".





٩- تزوجت ٣ مرات، أولهما من المنتج محمد مختار وانجبت منه ياسمين ونانسي، ثم تزوجت من رجل الاعمال كريم الشبرواي، وبعدها تزوجت من المهندس طارق العزب الذي انفصلت عنه هذا العام.





١٠- اعتادت رانيا على إثارة الجدل بإطلالتها في المناسبات الفنية الكبرى، وكان آخرها ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.











