مفاجأة صادمة.. امرأة توجهت لطبيب بسبب تأخر حملها فاكتشفت أنها "رجل"
السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:15 ص
ذهبت امرأة لم تفصح عن اسمها وتبلغ من العمر 26 عاما، من مقاطعة هونان الصينية، إلى الطبيب لإجراء الفحوصات الطبية لمعرفة سبب عدم حملها رغم أنها متزوجة منذ عام كامل، وأخبرها الطبيب بعد الفحص أنها رجل، ولا يمكن إطلاق صفة امرأة عليها من الناحية البيولوجية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
ووفقًا للطبيب، فإن المرأة تعاني على الأرجح، من متلازمة نقص الأندروجين "متلازمة هرمون التذكير"، حيث يكون للرجل مظهر أنثوي من الأثداء إلى المهبل مع عدم وجود رحم ومبيض، وعدم نزول الخصيتين إلى الخارج "الخصية المهاجرة"، ويكون الشخص بهذه الصفات البيولوجية ذكرا لوجود كروموسوم "Y" الذكوري.
ويعرف مثل هؤلاء الأشخاص أنفسهم بالذكر أو الأنثى أو "الخنثى"، وبحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن الخنثى أو ثنائي الجنس، تسمية تطلق على الناس ممن يحملون خصائص جنسية أو كروموسومات غير نمطية ذكرية وأنثوية في الوقت نفسه، ووفقا لتقديرات تقريبية للأمم المتحدة، يولد ما يصل إلى 1.7% من الأطفال يحملون هذه الخصائص غير النمطية.
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