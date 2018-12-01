تابع معنا في تحديث يومي سعر الدولار في السوق المصري والسوق السوداء، والمؤثرات التي تتحكم في سعر العملة الأمريكية بالسوق المصري، نعرضه عليكم محدثا بشكل يومي لآخر أسعار العملة الخضراء، فقد ارتفع سعر الدولار منذ 2011 لمستويات غير مسبوقة، وارتفع الطلب عليه وقل العرض مما أدى لنشاط كبير في السوق السوداء، وأدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار لفقاعة سعرية رفعت سعر الدولار لما يقترب من 25 جنيها بينما أدت بيانات إيجابية عن الاقتصاد المصري وارتفاعات كبيرة في الاحتياطي النقدي، استمر البنك المركزي المصري في الإعلان عنها بشكل دوري، لتحسن سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري، وتراجع سعر الدولار بالبنوك تدريجيا ليصل لمتوسط سعر 17.60 جنيه، وتراجع نشاط السوق السوداء، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار فيها ما بين 1755 و 1765 جنيه.





سعر الدولار الأمريكي الآنسعر الدولار اليوم





اليوم السابع سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الجمعة 30 نوفمبر .. فترة المساء" مصراوى"

سعر الدولار اليوم





تحديث الجمعة : سجل متوسط بيع الدولار بالسوق السوداء استقرارا عند متوسطاته السعرية لأكثر من شهر، مسجلا 17.75 جنيه، ويتحكم قانون العرض والطلب في سعر الدولار في كل من السوق المصري، البنوك، والسوق السوداء، ويعتمد التداول في السوق الموازية بالأساس على المضاربات السعرية ونشر الشائعات لتحقيق الربح، وقد تأثرت كثيرا التداولات فيها نظرا لاستقرار سعر صرف العملة الخضراء بالبنوك عند متوسطات سعرية واحدة لفترة طويلة وتحسن تدريجي للاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي.





اليوم السابع سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الجمعة 30 نوفمبر .. فترة المساء" مصراوى"





تم تثبيت سعر الدولار الجمركي لشهر نوفمبر عند سعر 16 جنيه، للشهر الثالث على التوالي، ويؤدي تثبيت سعر الدولار الجمركي لاستقرار أسعار أغلب السلع، وخاصة المستوردة، مما يؤدي لاستقرار في السوق المصري.





تحديث 30 نوفمبر: تم رفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستورة ليساوي سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

اليوم السابع سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الجمعة 30 نوفمبر .. فترة المساء" مصراوى"

تم تثبيت سعر الدولار في البنك المركزي المصري على نفس السعر لما يقترب من شهرين.





اليوم السابع سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الجمعة 30 نوفمبر .. فترة المساء" مصراوى"

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 17.89

البنك العقاري المصري العربي

أقل سعر للبيع: 17.70

البنك العربى

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ

مصرف أبوظبى الإسلامى 17.89 17.96 أسبوعين

البنك العقاري المصري العربي 17.89 17.96 يوم واحد

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.88 17.98 4 أيام

بنك عودة 17.88 17.96 يوم واحد

البنك المصرى الخليجى 17.88 17.96 أسبوعين

بنك التعمير والإسكان 17.88 17.96 5 أيام

بنك مصر إيران التنمية 17.88 17.98 أسبوعين

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.88 17.96 6 أيام

بنك الإستثمار العربي AIB 17.88 17.98 يومين

بنك البركة 17.88 17.96 شهرين

المصرف المتحد 17.87 17.96 يوم واحد

اتش اس بى سى HSBC 17.86 17.96 شهر واحد

البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.86 17.96 يوم واحد

البنك الأهلى اليونانى 17.86 17.96 3 شهور

بنك بلوم 17.86 17.96 3 شهور

بنك قناة السويس 17.86 17.96 3 أيام

كريدى أجريكول 17.86 17.96 يوم واحد

بنك القاهرة 17.86 17.96 شهرين

البنك التجاري الدولي (CIB) 17.86 17.96 يوم واحد

البنك العربي الأفريقي الدولى 17.86 17.96 أسبوعين

بنك الإسكندرية 17.86 17.96 شهرين

المصرف العربى الدولى 17.86 17.96 3 شهور

بنك المشرق 17.86 17.96 يوم واحد

البنك المركزى المصرى 17.85 17.97 يوم واحد

بنك الكويت الوطني NBK 17.84 17.94 يوم واحد

بنك مصر 17.79 17.89 3 شهور

البنك الأهلي المصري 17.78 17.88 3 شهور

البنك الزراعى المصرى 17.78 17.88 3 شهور

البنك العربى 17.60 17.70 سنة واحدة





اليوم السابع سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الجمعة 30 نوفمبر .. فترة المساء" مصراوى"





سعر الدولار في البنك المركزي المصري





يعتبر البنك المركزي المصري المحدد الأساسي للسعر الرسمي لصرف الدولار بالبنوك، حيث تتم المعاملات الرسمية بالدولة بسعر الدولار الذي يحدده البنك المركزي المصري، بينما يقوم كل بنك على حده بتحديد سعر صرف الدولار فيه حسب احتياطاته النقدية، وسجل سعر الدولار بالمركزي المصري استقرارا عند مستويات الأسبوع الماضي، وسجل سعر الشراء 17.86 جنيه وسعر البيع 17.97 جنيه.





اليوم السابع سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الجمعة 30 نوفمبر .. فترة المساء" مصراوى"

تحديث

يرتبط سعر الدولار بالسوق المصري بقانون العرض والطلب، منذ تحرير سعر صرف العملة المصرية في مقابل جميع العملات، وأيضا احتياطيات المركزي من النقد الأجنبي، وخاصة الدولار، وقد ارتفع احتياطيات البنوك من الدولار بالفترة الأخيرة لمستويات غير مسبوقة منذ 2011، مما أدى لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنية، واتجاهه للانخفاض على المدى المتوسط.

اليوم السابع سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الجمعة 30 نوفمبر .. فترة المساء" مصراوى"





سجل أفضل شراء من البنك العقاري المصري العربي بسعر 17.89 جنيه وأفضل بيع من البنك العربي بسعر 17.70 جنيه.