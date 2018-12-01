عاجل.. مفاجآت في انخفاض سعر الذهب اليوم.. تفاصيل هبوطه وبشرى سارة للمقبلين على الزواج





كشفت مصادر مسؤولة في شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن أن أسعار الذهب مساء الجمعة، تراجعت بصورة ملحوظة، وذلك بعدما سجل سعر الذهب من عيار 21 نحو 611 جنيهًا، وذلك بالمقارنة مع 620 جنيهًا نهاية الأسبوع الماضي.





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وأوضحت المصادر، أن أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس، قد جاءت على النحو التالي:

- وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 523.70 جنيه.

- سعر الذهب من عيار 21 إلى 611 جنيها للجرام.

- سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 698.25 جنيه.

- سجل الجنيه الذهب 4 آلاف و888 جنيهًا.





أسعار الذهب اليوم السبت 1-12-2018 في محافظات مصر

وتراجع سعر الأوقية على المستوى العالمي، بصورة كبيرة خلال الساعات الماضية في البورصات العالمية، وذلك في ظل وجود توقعات كبيرة من قبل بصعود إرتفاع ملحوظ في أسعار الدولار الأمريكي، وذلك بعدما كان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".





وأكد مسؤولون داخل البنك، أن هناك نية لرفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي في شهر ديمسبر والذي يبدأ بعد ساعات.





بشرى سارة بشأن انخفاض سعر الذهب اليوم السبت 1-12-2018 في محافظات مصر

كما أوضح عدد من التجار في سوق الذهب، خلال تصريحات صحفية، أن الوقت الحالي يعد من أفضل الأوقات لشراء الشبكة بالنسبة للمقبلين على الزواج، خاصة في ظل انخفاض أسعار الذهب في الوقت الحالي.



