وليد صلاح الدين: الفوز على الزمالك مهم وسندعم الفريق في يناير

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندري أن فوزهم على الزمالك والإطاحة به من البطولة العربية مهم لأنه كان مرشح للفوز بالبطولة.





وقال صلاح الدين في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"فوزنا اليوم على الزمالك واطاحته من البطولة على ملعبه مهم لأنه كان المرشح الأول للبطولة".





وأضاف :"الجماهير كانت اليوم متحمسة وكانت ترغب في فوز فريقها والمباريات بدون الجماهير لا تساوي شئ".

وتابع :"حدثت لنا سقطة بسبب خسارتنا في مباراة الذهاب من الزمالك ومن براميدز في الدوري ولكن مجلس الإدارة دعمنا ومنحنا ثقته".





واختتم صلاح الدين تصريحاته قائلاً :"اللاعبين سيكملون معنا حتى نهاية الموسم وسيدعمنا مجلس الإدارة في يناير المقبل".