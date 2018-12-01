وكيل الصحة بالإسماعيلية: 338 فريقًا مستعدون لانطلاق حملة "100 مليون صحة" اليوم



وقال السقعان إن المستهدف من الكشف 844 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية يستحق المسح فوق 18 عامًا، بـ 126 تمركز منهم 60 وحدة صحية ومركز صحى، و14 مستشفى داخل محافظ الإسماعيلية، و32 مركز شباب ورياضة مشاركين فى الحملة كتمركزات، وإجمال الفرق المشاركة فى الحملة 338 فريق وكل فريق قوامه 3 أفراد، منهم طبيب بشرى أو صيدلى أو أسنان، وعضو من هيئة تمريض وعضو من الـ "it" للتسجيل الطبى.



وأضاف أن الحملة كلها سوف تشتغل بنظام "الأون لاين"، من خلال "تابلت"، أو أجهزة الكمبيوتر، وتم تزويد جميع الوحدات الوحدات الصحية بـ "نت"، بجانب توافر فلاشات "نت"، بخلاف أن جميع مستشفيات الإسماعيلية جميعها بها "نت" فائق السرعة، وهم "مستشفى الإسماعيلية العام، والتل الكبير، والقنطرة شرق وغرب، والقصاصين الجديدة، وفايد ومستشفى فايد وحميات الإسماعيلية" وهم مشاركين فى الحملة ينضم ليهم أيضًا، مركز الجلدية ومستشفى أورام الإسماعيلية، ومستشفى جامعة قناة السويس، ومستشفى هيئة قناة السويس.



وأوضح أن المبادرة منقسمة إلى شقين الأول القضاء على فيروس سى، والثانى هو الكشف عن الأمراض غير السارية وهى الضغط وسكر وكتلة الجسم حتى نستطيع أن نخرج منها حالات النحافة وحالات السمنة، لافتا إلى أن الفترة الصباحية مشارك فيها 212 فريقًا يستغل من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، و126 فريقًا مسائيًا يعمل من 3 عصرًا إلى 9 مساءً، وفرق "الموبايل تيم" وهي فرق متحركة للكشف على المواطنين فى مكان عملهم.



وأشار وكيل الصحة إلى أن فترة الكشف لا تستغرق دقائق، حيث تم وضع تصور بالكشف على 10 مواطنين كل ساعة حيث لا يستغرق المواطن 10 دقائق منذ بداية أخذ العينة ووزنة وقياس الضغط، واختبار الفيروس نفسه بيتم من خلال كاشف صريح، على أن يحصل على نتيجة التحليل فورى.



أكد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إنهم جاهزون، اليوم السبت، للمشاركة فى المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" للكشف عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية، وذلك ضمن محافظات المرحلة الثانية.