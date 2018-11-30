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الأرجنتين: اعتقال شخصين نقلا أجهزة لتشويش الاتصالات تستهدف قمة العشرين

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:53 م
الأرجنتين: اعتقال شخصين نقلا أجهزة لتشويش الاتصالات تستهدف قمة العشرين
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وكالات
 
اعتقل شخصان اليوم الجمعة، في بوينوس آيرس بعد اكتشاف الشرطة لحافلة كانت تنقل 25 جهاز اتصال، خلال الاستعدادات لمسيرة ضد مجموعة العشرين.



وكشفت مصادر رسمية، أن عناصر الشرطة اكتشفت السيارة في مناطق قريبة من حي "كونستيتوسيون" في العاصمة، حيث ستنظم مساء اليوم، مسيرة ضد قمة رؤساء مجموعة العشرين في المدينة.



وأحالت الشرطة القضية إلى النيابة العامة الدورية التي أمرت بضبط المواد لصدور قرار من وزارة الأمن ينظم ويقيد استخدام أجهزة لوجيستية للاتصالات في المظاهرات.



وقدم المعتقلين للمحكمة الجنائية والتأديبية برئاسة كلاوديو بوناديو.



وستنظم المسيرة مساء اليوم، بعد ساعات من انطلاق قمة قادة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ.
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