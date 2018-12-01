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ناقد فني عن فستان رانيا يوسف: "السوشيال ميديا عاقبتها" (فيديو)

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:23 ص
ناقد فني عن فستان رانيا يوسف: السوشيال ميديا عاقبتها (فيديو)
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أمنية فوزي
 
علق الناقد الفني طارق الشناوي، على ملابس الفنانة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة، قائلًا: "ليس خطأ أو مسؤولية الوزير، وكل شخص مدرك هو رايح فين وهيلبس إزاي".

وأضاف "الشناوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، مساء الجمعة، متحدثًا عن من يلوموا مدير المهرجان على ملابس رانيا: "إنتوا عايزين رئيس المهرجان يقف على الباب ويقول هذا يجوز أو لا يجوز".

وتابع "الشناوي": "اقلبوا الصفحة ولا نتوقف كثيرا أمام الصفحة دي والكاميرات صورت والسوشيال ميديا عاقبت من ارتكب الخطأ".

وأكد أن ختام مهرجان القاهرة السينمائي كان باهتًا ولم يشكل قوة مثل افتتاح المهرجان، مضيفًا: "الختام لو كان ناجح مكنش حد هيركز على فستان رانيا يوسف".



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