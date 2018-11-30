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مواعيد مباريات اليوم السبت 1- 12- 2018 والقنوات الناقلة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:05 م
مواعيد مباريات اليوم السبت 1- 12- 2018 والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 

يشهد اليوم السبت والموافق 1 ديسمبر 2018 عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات والدوريات حول العالم، وسيكون الجمهور على موعد مع انطلاق الجولة الـ14 من الدوري الانجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم السبت 1- 12- 2018:
- ليستر سيتي × واتفورد: في تمام الساعة الـ5:00 مساءً بتوقيت القاهرة 
- مانشستر سيتي × بورنموث: في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 2"
- نيوكاسل يونايتد × وست هام: في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة
- كريستال بالاس × بيرنلي: في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة
- هدرسفيلد تاون × برايتون: في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة
- مانشستر يونايتد × ساوثهامبتون: في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 2"


مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم 1- 12- 2018:
- سيلتا فيجو × هويسكا: في تام الساعة الـ2:00 بتوقيت القاهرة على قناة "beIN SPORTS HD 3"
- بلد الوليد × ليجانس: في تمام الساعة الـ5:15 بتوقيت القاهرة على قناة "beIN SPORTS HD 3".
- خيتافي × إسبانيول: في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة على قناة "beIN SPORTS HD 3"
- ريال مدريد × فالنسيا: في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 3".


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت 1- 12- 2018:
- فيورنتينا × يوفنتوس: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 4" بصوت المعلق رؤوف خليف


مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 1- 12- 2018:
- فيردر بريمن × بايرن ميونيخ: في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت القاهرة على قناة "beIN SPORTS HD 1"
- بروسيا دورتموند × فرايبورج: في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت القاهرة على قناة "beIN SPORTS HD 5"


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت 1- 12- 2018:
- ليل × ليون: في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، في مباراة الأسبوع الخامس عشر
- موناكو × مونبلييه: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة

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