مواعيد مباريات اليوم السبت 1- 12- 2018 والقنوات الناقلة





يشهد اليوم السبت والموافق 1 ديسمبر 2018 عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات والدوريات حول العالم، وسيكون الجمهور على موعد مع انطلاق الجولة الـ14 من الدوري الانجليزي الممتاز.





مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم السبت 1- 12- 2018:

- ليستر سيتي × واتفورد: في تمام الساعة الـ5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

- مانشستر سيتي × بورنموث: في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 2"

- نيوكاسل يونايتد × وست هام: في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة

- كريستال بالاس × بيرنلي: في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة

- هدرسفيلد تاون × برايتون: في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة

- مانشستر يونايتد × ساوثهامبتون: في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 2"









مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم 1- 12- 2018:

- سيلتا فيجو × هويسكا: في تام الساعة الـ2:00 بتوقيت القاهرة على قناة "beIN SPORTS HD 3"

- بلد الوليد × ليجانس: في تمام الساعة الـ5:15 بتوقيت القاهرة على قناة "beIN SPORTS HD 3".

- خيتافي × إسبانيول: في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة على قناة "beIN SPORTS HD 3"

- ريال مدريد × فالنسيا: في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 3".









مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت 1- 12- 2018:

- فيورنتينا × يوفنتوس: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 4" بصوت المعلق رؤوف خليف









مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 1- 12- 2018:

- فيردر بريمن × بايرن ميونيخ: في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت القاهرة على قناة "beIN SPORTS HD 1"

- بروسيا دورتموند × فرايبورج: في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت القاهرة على قناة "beIN SPORTS HD 5"









مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت 1- 12- 2018:

- ليل × ليون: في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، في مباراة الأسبوع الخامس عشر

- موناكو × مونبلييه: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة



