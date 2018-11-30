اهم اخبار الكرة العالمية اليوم الجمعة 30-11-2018

تستعد جميع الأندية الأوروبية من أجل إستكمال منافسات البطولات المحلية في الأيام القادمة، حيث سيكون هناك منافسات قوية، خاصة بعد عدم وجود توقف دولي.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" اهم اخبار الكرة العالمية يوم الجمعة.





- يورجن كلوب يؤكد علي صعوبة مواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي، وان هزيمة باريس سان جيرمان لن تؤثر علي مسيرة الفريق بالبريميرليج.





- جوارديولا يعلن عن شكوك في مشاركة ثلاثي الفريق "دي بروين - برنانردو سيلفا - جاندوجان" خلال مباراة بورنموث بالدوري.





- الأزمات مستمرة بين إيسكو وسانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد، ومانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي.





- برشلونة يستهدف للتعاقد مع مدافع ذو خبرة كبيرة في شهر يناير القادم، خاصة بعد إصابات اومتيتي وفيرمالين المتكررة منذ بداية الموسم





- مورينهو يعلن عن غياب اليكسيس سانشيز عن المباريات لفترة طويلة بسبب الإصابة، وصعوبة رحيل مارسيال عن اليونايتد.