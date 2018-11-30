اهم اخبار الزمالك الساخنة اليوم الجمعة 30-11-2018.. الأبيض يودع البطولة العربية

شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة العديد من الأحداث الساخنة والتي كان أبرزها خروج الفريق الأبيض من البطولة العربية على يد الاتحاد السكندري.





ويستعرض "الفجر الرياضي " اهم اخبار الزمالك الساخنة اليوم الجمعة.









*مجلس الزمالك يجتمع بـ "جروس" لبحث أسباب الخروج من البطولة العربية





قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، عقد جلسة محاسبة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب الخروج من البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى من دور الـ 16 .





وتشهد الجلسة المنتظرة سماع مجلس الزمالك من السويسرى جروس عن أسباب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية، وتوديعها مبكرا رغم أن الفريق كان أحد المرشحين بقوة لحصد اللقب .









*أول رد من مجلس الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية





أعلن رئيس الزمالك عن خصم شهر كامل من راتب الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس وكافة معاونية وكذلك الجهاز الطبى والإدارى بعد الخروج من البطولة العربية.





وأضاف رئيس الزمالك أن اللاعبين أيضا سيتم خصم نصف مستحقاتهم المنصوص عليها فى العقود عن هذا الموسم بعد توديع البطولة العربية .









*جروس: أعتذر لجماهير الزمالك عن الخروج.. والفريق لم يكن في حالته أمام الاتحاد





أكد جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يعتذر لجماهير الفريق بعد الخروج من البطولة العربية بعد الخسارة من الاتحاد السكندري بركلات الترجيح في إياب دور الستة عشر للبطولة.





وشدد المدير الفني على أنه حزين لخروج الفريق من البطولة، وأوضح أن الفريق لم ينجح في استغلال الكرة في أخر 35 متر ، والدفاع ارتكب خطأ واحد فقط تسبب في استقبال الهدف.





وأوضح جروس أن الفترة المقبلة تحتاج للتركيز، وسيتحدث مع اللاعبين في الفترة المقبلة بعدم التأثر والاستعداد بجدية للقاء المصري في الدوري، وأشار إلى أن الخسارة بركلات الترجيح واردة.









*عاجل.. الاتحاد السكندري يطيح بالزمالك ويتأهل للدور ربع النهائي لكأس زايد





نجح فريق الاتحاد السكندرى فى التأهل لدور ال 8 لبطولة كاس زايد للاندية الابطال، بالفوز بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 - 3 ، ليودع الفارس الابيض البطولة العربية فى مفاجأة من العيار الثقيل .





وبتلك النتيجة يصعد الاتحاد السكندرى الى دور الـ 8 .



