جمال عبد الحميد يكشف أسباب هزيمة الزمالك من الاتحاد

حدد جمال عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، 3 أسباب لخسارة الزمالك من الاتحاد، والخروج من البطولة العربية.



وقال "عبد الحميد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء الجمعة: "السبب الأول الفريق أول دوري واللاعيبة مبتروحش المنتخب، السبب الثاني عدم احترام الاتحاد في الملعب، والسبب الثالث جروس لم يضع سيناريوهات للمباراة".



وأضاف: "الثقة الزائدة والغرور عند لاعبي الزمالك قلبت المباراة لصالح الاتحاد، ولأول مرة أشوف لاعبي الفريق الأبيض بيضيعوا وقت رغم تعادلهم".