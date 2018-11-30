جمال عبد الحميد يكشف أسباب هزيمة الزمالك من الاتحاد
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:46 مأمنية فوزي
حدد جمال عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، 3 أسباب لخسارة الزمالك من الاتحاد، والخروج من البطولة العربية.
وقال "عبد الحميد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء الجمعة: "السبب الأول الفريق أول دوري واللاعيبة مبتروحش المنتخب، السبب الثاني عدم احترام الاتحاد في الملعب، والسبب الثالث جروس لم يضع سيناريوهات للمباراة".
وأضاف: "الثقة الزائدة والغرور عند لاعبي الزمالك قلبت المباراة لصالح الاتحاد، ولأول مرة أشوف لاعبي الفريق الأبيض بيضيعوا وقت رغم تعادلهم".
وقال "عبد الحميد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء الجمعة: "السبب الأول الفريق أول دوري واللاعيبة مبتروحش المنتخب، السبب الثاني عدم احترام الاتحاد في الملعب، والسبب الثالث جروس لم يضع سيناريوهات للمباراة".
وأضاف: "الثقة الزائدة والغرور عند لاعبي الزمالك قلبت المباراة لصالح الاتحاد، ولأول مرة أشوف لاعبي الفريق الأبيض بيضيعوا وقت رغم تعادلهم".