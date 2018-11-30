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جمال عبد الحميد يكشف أسباب هزيمة الزمالك من الاتحاد

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:46 م
جمال عبد الحميد يكشف أسباب هزيمة الزمالك من الاتحاد
جمال عبد الحميد
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أمنية فوزي
 
حدد جمال عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، 3 أسباب لخسارة الزمالك من الاتحاد، والخروج من البطولة العربية.

وقال "عبد الحميد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء الجمعة: "السبب الأول الفريق أول دوري واللاعيبة مبتروحش المنتخب، السبب الثاني عدم احترام الاتحاد في الملعب، والسبب الثالث جروس لم يضع سيناريوهات للمباراة".

وأضاف: "الثقة الزائدة والغرور عند لاعبي الزمالك قلبت المباراة لصالح الاتحاد، ولأول مرة أشوف لاعبي الفريق الأبيض بيضيعوا وقت رغم تعادلهم".
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