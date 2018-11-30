"فومين": الناتو يحشد القوات في الدول المجاورة لروسيا تحت ستار التدريبات

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، اليوم الجمعة، أن الناتو يحشد القوات في الدول المجاورة لروسيا تحت ستار التدريبات .

وقال فومين للصحفيين: "دول الناتو تتسلح، وتحت غطاء التدريبات تتمركز القوات والمركبات الثقيلة والمصفحة في دول البلطيق وبولندا ودول أخرى."





وأضاف فومين: "من أجل بولندا، ضحينا بأكثر من 600 ألف شخص، والآن بولندا هي الوصي الرئيس على كل هذا: على أراضيها ثلاثة أوامر لفتح قاعدة".





هذا وكان وزير الدفاع الوطني البولندي ماتيوش بواشتشاك، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي، عبر الإذاعة البولندية عن أن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا (فورت ترامب) أمرٌ محسوم.





وكانت بولندا، قد اقترحت في وقت سابق، على الولايات المتحدة، إنشاء قاعدة عسكرية دائمة على أراضيها، آخذة على عاتقها التكاليف التي تقدر بنحو 1.5-2 مليار دولار. وتم تقديم الاقتراح خارج نطاق حلف الناتو، على أساس ثنائي.