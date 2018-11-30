موسم 2019 وش السعد.. الاتحاد يفوز على بطل أفريقيا وقطبي الكرة المصرية





نجح نادي الإتحاد السكندري في الفوز علي نادي الزمالك عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، والإطاحة به من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.





وتأهل الفريق السكندري إلي دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال للمرة الأولي في تاريخه، حيث هزم الاتحاد الترجي التونسي أيضا في دور ال32 من البطولة.





حيث تعادل الاتحاد مع الترجي في الذهاب بنتيجة 1-1 في الإسكندرية، ونجح في التعادل في الإياب بنتيجة 2-2 علي ملعب رادس بتونس.





وقاد حلمي طولان المدير الفني لنادي الإتحاد السكندري فريقه للفوز علي الأهلي في بطولة الدوري بنتيجة 4-3 علي ملعب السلام بالقاهرة.





وكان محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري قد تعاقد مع الجهاز الفني الجديد بقيادة حلمي طولان، خاصة بعد النتائج السيئة للفريق تحت قيادة محمد عمر.





يذكر أن الترجي التونسي قد حقق بطولة لقب إفريقيا على حساب النادي الأهلي بمجموع المباراتين 4-3.



