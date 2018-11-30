"مصر تستطيع" يسلط الضوء على أفضل مدرسة حكومية في الإسماعيلية (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد فايق؛ تقريرًا عن نموذج ملهم ومشرف للمدارس الحكومية في مصر وهي مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية بنين؛ الموجودة بالشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أنه ليس شرطًا أن تكون المدرسة خاصة أو تدرس المواد باللغات لتصبح على مستوى عالٍ من الكفاءة؛ مشيدًا بجهود المدرسة والإدارة التعليمية التابعة لها.



وقال أحد الطلاب، خلال التقرير الذي بثه ببرنامج "مصر تستطيع"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إن مدرستهم يطلق عليها الجميع بالمحافظة اسم "الجنة" نظرًا لحصولها على مراكز متقدمة في شتى المنافسات التعليمية.

