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عايدة رياض: محرم فؤاد كان راجل مصري أصيل وعلمني الطبخ

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:24 م
عايدة رياض: محرم فؤاد كان راجل مصري أصيل وعلمني الطبخ
الفنانة عايدة رياض
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هدى عبدالرازق
 
قالت الفنانة عايدة رياض، إن دورها في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي مختلف عن الجزء الأول، لافتة إلى أن الجزء الأول كانت تبحث عن حق ابنها، أما الجزء الثاني اهتمت بنفسها.

وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، ضاحكة: "ابني جاب حقه في المسلسل، واهتميت بنفسي واتجوزت لطفي لبيب لأن دمه كان خفيف".

وعن حياتها الشخصية، أعربت عن تقديرها وحبها لزوجها الراحل محرم فؤاد، قائلة: "كان راجل مصري أصيل، وهو اللي علمني الطبخ، وأعدت فالبيت 7 سنين عشانه".
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