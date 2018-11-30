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غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:21 م
غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية
صورة أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية: إن إدارة حركة السفن قررت في السابعة من مساء اليوم الجمعة، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.
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