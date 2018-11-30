ترامب: وقعت على أكبر صفقة تجارية في العالم مع كندا والمكسيك

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصفقة التجارية التي وقع عليها مع كندا والمكسيك على هامش قمة العشرين بأنها أكبر صفقة تجارية في الولايات المتحدة والعالم.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة، "وقعت للتو واحدة من أهم وأكبر الصفقات التجارية في الولايات المتحدة والعالم. لقد عملت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا معا بشكل جيد في صياغة هذه الوثيقة العظيمة. وسوف تكون رائعة للجميع".





ووقعت كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا اتفاقية تجارية جديدة بديلة عن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، اليوم الجمعة على هامش قمة "العشرين".





وقال الرئيس المكسيكي، إنريكه بينيا نيتو، إن "الاتفاق يتضمن تعاونًا أكثر شمولًا يصب في مصلحة مجتمعاتنا".





يذكر أن قمة "العشرين الكبار" (G —20) تعقد في بوينس أيرس خلال يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر. وهي منتدى رائد لمناقشة مسائل التعاون العالمي في المجالين الاقتصادي والمالي، ويجمع أكبر اقتصادات العالم، التي تدير نحو 85 % من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.