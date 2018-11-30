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بالأسماء.. فييرا يستغنى 6 لاعبين في الإسماعيلي خلال يناير

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:46 م
بالأسماء.. فييرا يستغنى 6 لاعبين في الإسماعيلي خلال يناير
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الفجر الرياضي
 
كشف البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني لنادي الإسماعيلي، عن نيته في الاستغناء عن 6 لاعبين خلال شهر يناير المقبل لأسباب فنية.

وتقدم فييرا بتقرير إلى رئيس النادي والمشرف على الكرة إبراهيم عثمان بضرورة الاستغناء عن كلًا من؛ أحمد علي وعلاء عبد العظيم وعمر سافيولا وسليم عبد الخالق وأوكيكي أفولابي وريتشارد بافور.

ويأتي ذلك من أجل تدعيم الفريق بـ5 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الإسماعيلي قد حدد يوم الأربعاء المقبل موعدًا لمواجهة فريق ماسينجر البوروندي، بإياب دور الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا.

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