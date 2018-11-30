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التحالف العربي: إصدار 9 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:40 م
التحالف العربي: إصدار 9 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية
تركي المالكي
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وكالات
 
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إصدار 9 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية تحمل مواداً أساسية ومشتقات نفطية.



وقال إنه "تم إصدار 7 تصاريح جوية و9 بحرية و2 برية و43 تصريح حماية للقوافل"، وفق ما ذكرته صحيفة "اليوم" السعودية.



وأوضح التحالف أن سفينة رست في ميناء الحديدة و3 سفن تنتظر الدخول، وأن سفينتين رستا في ميناء الصليف اليمني، وسفينة تنتظر الدخول للميناء.



وأكد التحالف أن الميليشيات الحوثية تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن.



ويذكر أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلمت أمس الخميس، رسمياً مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.



كما تسلمت قوات خفر السواحل اليمنية من قوات التحالف زوارق مجهزة بأسلحة وأجهزة اتصالات ورادارات متطورة لحراسة وحماية سواحل اليمن.
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