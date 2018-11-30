ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اتحاد الكرة يدعم المغرب لاستضافة أمم أفريقيا 2019

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:40 م
اتحاد الكرة يدعم المغرب لاستضافة أمم أفريقيا 2019
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم صباح اليوم عن سحب إستضافة كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون، وعن فتح باب التقدم للدول التي تريد إستضافة البطولة.

 

وقال خالد لطيف عضو إتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات تليفزيونية : "مصر لن تتقدم بملف إستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019، ونحن غير مستعدون لتنظيم حفل كروي كبير حاليا".

 

وتابع : "المغرب الأقرب والاحق بإستضافة كأس الأمم الأفريقية السنة المقبلة، خاصة أنها الأجهز في الوقت الحالي بعد إستضافة كأس الأمم للمحليين".

المزيد عن: مصر كورة رياضة المغرب الكاميرون اتحاد الكرة أمم إفريقيا 2019
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
0
x
16:00
2
الهلال
الزمالك
0
x
19:00
0
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
1
x
16:25
1
الفيصلي
أهلي جدة
1
x
17:30
1
الفيحاء
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 8:10:04 PM