اتحاد الكرة يدعم المغرب لاستضافة أمم أفريقيا 2019

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم صباح اليوم عن سحب إستضافة كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون، وعن فتح باب التقدم للدول التي تريد إستضافة البطولة.

وقال خالد لطيف عضو إتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات تليفزيونية : "مصر لن تتقدم بملف إستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019، ونحن غير مستعدون لتنظيم حفل كروي كبير حاليا".

وتابع : "المغرب الأقرب والاحق بإستضافة كأس الأمم الأفريقية السنة المقبلة، خاصة أنها الأجهز في الوقت الحالي بعد إستضافة كأس الأمم للمحليين".