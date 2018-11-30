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الهلال السعودي يتأهل لدور الـ8 بالبطولة العربية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:30 م
الهلال السعودي يتأهل لدور الـ8 بالبطولة العربية
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وكالات
 
تأهل فريق الهلال السعودي إلى دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال عقب فوزه على مضيفه النفط العراقي 2 - 0 اليوم الجمعة في إياب دور الستة عشر من البطولة.

وسجل هدفي الهلال بافيتيمبي جوميس وكارلوس إدواردو في الدقيقتين 13 و31.

وأهدر محمد إبراهيم كنو لاعب الهلال ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، كما أهدر محمد داود لاعب النفط ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وأنهى النفط العراقي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ليث تحسين في الدقيقة 52.

كان الهلال فاز في مباراة الذهاب 4 - 0 ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6 - 0.

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