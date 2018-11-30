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غدًا.. "الصحفيين" تبدأ تلقي طلبات الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2019

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:27 م
غدًا.. الصحفيين تبدأ تلقي طلبات الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2019
أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 

أعلن محمد خراجة رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن بدء تلقي النقابة طلبات الزملاء للاشتراك بمشروع العلاج لعام 2019، غدًا السبت 1 ديسمبر، وحتى الثلاثاء 25 ديسمبر 2018.


وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن الاشتراك بمشروع العلاج للعام المقبل، بنفس أسعار عام 2018 ولم يشهد أي زيادات.


وأضاف أن اللجنة تبذل قُصارى جهدها لخدمة الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

المزيد عن: نقابة الصحفيين مشروع علاج الصحفيين لعام 2019 مشروع علاج الصحفيين محمد خراجة لجنة الرعاية الاجتماعية لنقابة الصحفيين بوابة الفجر الفجر أخبار الفجر
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