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رئيس منتدى باريس للسلام: نجحنا في تعرية تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:54 م
رئيس منتدى باريس للسلام: نجحنا في تعرية تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن
صورة تعبيرية
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وكالات
 

قال جمال العوضي رئيس منتدى باريس للسلام والتنمية، إن المنتدي نجح في تعرية تقرير خبراء حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تلك التقارير التقت تماما مع قرار مجلس الأمن بشأن اليمن.

وأوضح العوضي، في تصريحات خاصة لـ"اليمن العربي"، أنهم استطاعوا تجميع الكثير من الخبراء حول العالم، مؤكدا على ضرورة تشكيل شبكة دولية تهدف إلى تعزيز العمل الإنساني بعيدا عن المنظمات التي تخدم سياسات الدول.

كما شدد على ضرورة تعميق العمل الإنساني، والإسراع في إنهاء معاناة الشعب اليمني، وإنقاذه من الكوارث التي لحقت به.


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