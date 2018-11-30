الغندور يؤازر الزمالك أمام الاتحاد

حرص خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق على التواجد في ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، قبل مباراة الأبيض اليوم أمام فريق الاتحاد السكندري في إياب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال





وتواجد بندق في الملعب لمؤازرة الفريق قبل مواجهته الهامة أمام زعيم الثغر، حيث حرص على النزول لارضية الملعب وتحية الجماهير الموجودة في المدرجات





يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله الكونغولي كاسونجو كابونجو، ليحتاج الابيض الفوز أو التعادل بأي نتيجة للصعود إلى دور الثمانية.



