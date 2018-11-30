في عهد محمود الخطيب.. صفقات الأهلي فرز تاني





يكمل اليوم الجمعة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عامه الأول في رئاسة القلعة الحمراء.





وشهد العام الأول لمجلس إدارة النادي الأهلي تعاقد القلعة الحمراء مع العديد من الصفقات والتي جاءت معظمها "فرز تاني" ماعدا صفقة صلاح محسن مهاجم إنبي السابق.





ولم ينجح مجلس إدارة النادي الأهلي في ضم صفقة سوبر سوى صفقة صلاح محسن مهاجم إنبي السابق والتي وصلت قيمتها إلى 45 مليون جنيه؛ وكانت هدية من تركي ألشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي.





ويستعرض "الفجر الرياضي " في التقرير التالي أبرز الصفقات التي تمت في عهد محمود الخطيب.





1_محمد شريف "وادي دجلة".

2_صلاح محسن "إنبي".

3_ساليف كوليبالي "مازيمبي".

4_أحمد علاء "الداخلية".

5_عمار حمدي" النصر".

6_مصطفى البدري " أسوان".

7_محمود الجزار "كهرباء الإسماعيلية".

8_علي لطفي "إنبي".

9_محمد فخري "غزل المحلة".

10_عبدالرحمن رجب فلافيو "كوم حماده".

11_أحمد خالد "كارلوس" بتروجت.

12_يوسف الجبالي "الشمس".