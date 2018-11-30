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انطلاق فعاليات قمة الـ العشرين في الأرجنتين

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:26 م
انطلاق فعاليات قمة الـ العشرين في الأرجنتين
قمة العشرين
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وكالات
 

انطلقت فعاليات قمة مجموعة العشرين، والتي تستضيفها العاصمة الارجنتينية بيونس أيريس وتستمر حتى غد 

السبت بحضور عدد من قادة وزعماء العالم.


وجاء على الموقع الرسمي للقمة عبر الانترنت أن فعاليات القمة التي بدأت اليوم الجمعة ستتناول مباحثات بشأن

 الاقتصاديات الرائدة الدولية المطروحة على جدول أعمال القمة.


ويلتقي قادة العالم في بوينس آيرس لمناقشة بعض القضايا الملحة في جدول الأعمال العالمي، ويعقد هذا الاجتماع

لأول مرة في التاريخ بأمريكا الجنوبية.


ويقود الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، المناقشات في مكان انعقاد القمة في كوستا سالجيرو، وهو موقع يقع

 على طول نهر ريو دي لا بلاتا، ومن بين المشاركين رئيس فرنسا إمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء بريطانيا

 تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء كندا جاستين


 ترودو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شى جين بينغ، وولي العهد السعودي الأمير محمد

 بن سلمان بين عبد العزيز، وغيرهم من قادة مجموعة العشرين.

المزيد عن: مجموعة العشرين قمة فعاليات انطلاق الأرجنتين
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