نموذج تطبيقي لـ "مسرحة مناهج التعليم" في مدرسة هشام شتا بالجيزة (صور)

فى إطار الاهتمام بتطبيق أحدث الأساليب في التدريس، و حرصاً على مصلحة الطلاب، قدمت مدرسة الشهيد هشام شتا الإعدادية بإدارة العمرانية التعليمية التابعة لمديرية الجيزة التعليمة نموذجًا تطبيقا لـ "مسرحة المناهج".





و تعتبر "مسرحة المناهج" طريقة تدريس، تساعد على اكساب التلاميذ المعارف والاتجاهات وتحقيق الأهداف المنشودة من الدرس بصورة محببة وشيقة للطلاب .





حضر تطبيق مسرحة المناهج عرض مسرحية Black Beauty ، كلا من محمود الفولى وكيل مديرية التربية و التعليم بالجيزة، و صالح عبدالرحمن وكيل إدارة العمرانية و محمد عبدالله آمين عام نقابه المعلمين بالجيزة، و حامد مدير التعليم الاعدادى بالإدارة، وتوجيه عام اللغة الانجليزية، ووالد ووالدة الشهيد هشام شتا الاعداديه لدعم مسرحة المناهج لطلاب الشهادة الاعدادية تحت اشراف خالد عبد المنعم مدير عام ادارة العمرانية التعليمية.





ووجه توجيه اللغة الانجليزية الشكر و التهنئة إلي هدي عبد العال مديرة مدرسة هشام شتا، و إيهاب صلاح المشرف علي مسرحة المناهج، و جميع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة على العرض الرائع لمسرحية Black Beauty و الذى يمثل مسرحة المنهج فعلا بعد مجهود رائع يستحق التقدير والثناء ، و تمني توجيه اللغة الإنجليزية رؤية مثل هذه الأعمال في جميع مدارس في اداره العمرانية .

و قالت هدي عبد العال مديرة مدرسة هشام شتا الاعدادية أن نموذج مسرحة المناهج يعتبر خطوة جيدة في إطار سياسة تطوير التعليم، و هو ما أوصي به الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم في برنامج المعلمون أولا، و نسعي بكل قوة لتفعيله علي أرض الواقع .

و اضافت أن مدرسة هشام شتا بذلت جهدًا كبيرًا حتي يري هذا النموذج النور ووفرت كل الإمكانيات التي تساعد علي نجاحه في حدود المتاح لها.