اليمن: إسقاط طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية في البيضاء





أكدت مصادر في الجيش اليمني، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة البيضاء، وسط اليمن.





وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن "قوات الجيش أسقطت طائرة من دون طيار لميليشيات الحوثي، في جبهة قانية، شمال المحافظة، وسط استمرار المعارك في المنطقة ذاتها بين الطرفين".





في سياق متصل، أعلنت الميليشيات الإرهابية تنفيذ "سلاح الجو" التابع لها، عملية مشتركة استهدفت تجمعات قوات الجيش اليمني، في الساحل الغربي اليمن.





وكانت الميليشيات أعلنت منتصف الشهر الجاري، عن وقف اطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع الجيش، ودوّل التحالف إلا أن هذه المبادرة لم تلبث إلا ساعات، وتم اختراقها.





وتشهد عدد من المحافظات في اليمن، اشتباكات مسلحة متقطعة بين الجيش اليمني الحكومي، ومسلحي ميليشيا الحوثي منذ نحو أربعة أعوام، من بينها محافظة البيضاء، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.