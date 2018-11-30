إلهام شاهين عن "خناقتها" مع يسرا في القاهرة السينمائي: "اللي قال كده حمار" (فيديو)

تعجبت الممثلة إلهام شاهين من انتشار أخبار عن وجود خلاف بينها وبين صديقتها الفنانة يسرا.





كانت أخبار انتشرت الأيام الماضية عن وقوع خلاف بين إلهام ويسرا في حفل افتتاح الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب صورة انتشرت لهما ظهرتا فيها تتشاجران.





أكدت إلهام في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض عبر قناة دبي، أنه لا صحة لكل ما كتب ولا يوجد أي خلاف بينها وبين يسرا فهما صديقتان ولم يحدث بينهما أي شيء خلال الحفل.





تابعت لتؤكد أنها حتى لا تتذكر هذه الصورة ولا تعرف كيف تخيل من تسبب في انتشار هذه الشائعة أن هناك مشاجرة حدثت، مشيرة إلى أن النقاش الوحيد الذي تم بينهما خلال الحفل عندما اعتذرت يسرا لها لأنها قد لا تستطيع حضور حفل عيد ميلادها لسفرها وقتها إلى الخارج، وكانتا تتحدثان بشكل عادي.





يذكر أن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ 40 أقيم مساء مساء الخميس 29 نوفمبر، بدار الأوبرا المصرية.

يشار إلى أن إلهام شاهين تغيب منذ عامين عن الدراما التليفزيونية منذ آخر مسلسلاتها ليالي الحلمية الجزء السادس الذي عرض في رمضان 2016.

أما يسرا فشاركت في رمضان 2018 بمسلسلها لدينا أقوال أخرى وشارك في بطولته شيرين رضا ومحمد شاهين ونجلاء بدر ومجموعة كبيرة من النجوم.



