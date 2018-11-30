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موقع مزادات يعرض وثائق سرية بخط صدام حسين لـ"البيع" (صور)

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:40 م
موقع مزادات يعرض وثائق سرية بخط صدام حسين لـالبيع (صور)
صدام حسين
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وكالات
 

قام موقع "إي باي" للبيع الإلكتروني، بعرض وثائق بخط يد صدام حسين رئيس العراق السابق، للبيع بمبالغ تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 دولار للوثيقة.

واحتوت الوثائق، على أوامر من صدام حسين للجهات الحكومية والأمنية والوزارات، خلال سنوات حكمه.

وضمت إحدى الوثائق، أمرا موجها إلى وزارتي الخارجية والتجارة، بتقديم 144 سيارة "كريسيدا" إلى جمهورية مصر العربية كهدية، وبندقية مصنوعة من الذهب الخالص للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وأظهرت إحدى الوثائق، توجيه من صدام إلى الديوان الرئاسي بسحب كل الأوسمة والأنواط من حكام الخليج، واصفا إياهم بــ"حكام صغار للأجنبي".

ولم تخل الوثائق المعروضة من الهجوم على الكويت وحكامها، حيث تظهر في وثيقة اتهام صدام لحكومة الكويت بالتعنت والصلافة، ووصف الشيخ جابر الأحمد الصباح بـ"قارون".

وجاء في واحدة من أهم الوثائق المعروضة، أمر صدام حسين بتنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية، حدادا على وفاة العاهل السعودي، الملك خالد بن عبد العزيز.

موقع مزادات يعرض وثائق سرية بخط صدام حسين لـ"البيع" (صور)
موقع مزادات يعرض وثائق سرية بخط صدام حسين لـ"البيع" (صور)
موقع مزادات يعرض وثائق سرية بخط صدام حسين لـ"البيع" (صور)
موقع مزادات يعرض وثائق سرية بخط صدام حسين لـ"البيع" (صور)
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