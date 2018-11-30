أول تعليق من مدرب الأهلي المنتظر على قيادة نادي القرن

كشف الأوروجوايانى جوزيه كاريينو المدير الفني السابق للنصر السعودي حقيقة تعاقده الرسمي مع الأهلي لتدريبه خلفاً للفرنسي المقال باتريس كارتيرون.

وقال كارينيو فى تصريحات إذاعية إن الأهلي يفاوضه لخلافة كارتيرون ولكن حتى الآن لم يحدث تعاقد رسمي.

وتابع كارينيو "الأهلي نادٍ عملاق وأكبر الأندية في أفريقيا التي تلعب على البطولات ويضاهي الأندية الأوروبية ".

وأتم: "أقوم بدراسة العرض في الفترة الحالية قبل الإاقدام على هذه الخطوة ".

وكان كارينيو قد توج مع النصر في موسم 2014-2015 ببطولتي الدوري والكأس، إضافة لتتويجه بالدوري الأوروجوايانى مع ناسيونال عام 2002.