الجزائر تنافس المغرب على استضافة أمم إفريقيا 2019

أشارت تقارير صحفية جزائرية، اليوم أن خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ينوي التقدم بملف لاستضافة نهائيات الإمم الإفريقية في بلاده.

وكان زطشي، أكد في حوار سابق له أنه في حالة سحب تنظيم الكان من الكاميرون، ستكون الجزائر مرشحة بقوة لاستضافة البطولة خاصةً أنها تمتلك ما يؤهلها لذلك.

وأعلنت دولة المغرب عن طريق الاتحاد الكروي، عن اقتراب استضافة البطولة على أراضيها بعدما أثبتت كفائتها في تنظيم البطولة وامتلاكها من البنية التحتية والفنادق والملاعب، ما يؤهلها لنجاح البطولة.





وكان الاتحاد الإفريقي "كاف"، أعلن اليوم سحب نهائيات كأس الإمم الإفريقية من دولة الكاميرون، وفتح باب الترشح للدول الراغبة في تنظميها.