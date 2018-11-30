مفاجآت تفجرها أنغام عن زواجها من أحمد عز

كشفت المطربة أنغام في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "تخاريف" على شاشة mbc، تفاصيل جديدة عن زواجها من الفنان أحمد عز.





وقالت أنغام وفق مجلة "لها" تزوجت 3 مرات، لافتة إلى أنها لم تتزوج في السر وأنها أعلنت زواجها في كل مرة، إلا أنه فيما يخص أحمد عزّ لم تكن ترغب في الإعلان للجمهور عن ذلك الجمهور، مؤ كّدت أن كل أقاربها وأصدقائها كانوا يعلمون به.





وأضافت أنها لن تتزوج في السرّ لأنه لا داعي لذلك، وأنها لم تغضب من شائعة زواجها بالسرّ ولاسيما مؤخراً لأنها مجرد شائعة.





وفي سياق آخر، بكت أنغام أمس الجمعة في حفلها الأول الذي تحييه بعد وفاة أختها غير الشقيقة، الفنانة غنوة التي لاقت مصرعها في حادث سيارة الشهر الماضي.