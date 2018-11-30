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استبعاد كوليبالي ومؤمن وحمودي و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:49 م
استبعاد كوليبالي ومؤمن وحمودي و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت
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علي نبوي
 
أعلن محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء غد السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير 

الدفاع: كريم نيدفيد وأحمد علاء وسعد سمير وصبري رحيل وأيمن أشرف وباسم علي ومحمد هاني

الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان وأحمد حمدي.

الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو 

وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوي وأحمد فتحي وصلاح محسن للإصابة وساليف كوليبالي وأكرم توفيق ومؤمن زكريا وأحمد حمودي ومحمد شريف لأسباب فنية.

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