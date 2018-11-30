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إحباط ترويج 20 كيلو حشيش واستروكس بالجيزة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:35 م
إحباط ترويج 20 كيلو حشيش واستروكس بالجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة. 

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن. 

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة ضبط 68 متهم "33 إتجار" بحوزتهم 3505 جرام حشيش، 87 جرام هيروين، 2084 قرص مخدر، 16170 جرام الأستروكس، 100 جم بانجو، 100 جرام شادو، وفي مجال قضايا الأسلحة ضبط 9 متهمين "10 قضية دفاع" بحوزتهم 5 فرد محلى الصنع، 3 طبنجة، 2 بندقية خرطوش، 17 طلقة مختلفة الاعيرة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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