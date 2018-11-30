"أهلي٢٠٠٥" يواجه الشبان المسلمين غدًا في مهرجان البراعم

يواجه فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي "مواليد ٢٠٠٥"، فريق الشبان المسلمين، غدا السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة الثامنة من مهرجان البراعم لكرة القدم، لأندية منطقة القاهرة.





الأهلي يدخل اللقاء وهو يتصدر المجموعة الأولى برصيد ١٦ نقطة، بعد الفوز في٥ مباريات على مركز شباب زينهم ٦ – صفر، وعلى الاتصالات ٧ – ١، وعلى طلائع الجيش ٣ – ٢، وعلى الشمس ٢ – ١، وعلى السكة الحديد ٣ – صفر، بينما لم يلعب أمام التنمية سبورت في الجولة الأولى، حيث تم إلغاء المباراة، بعد انسحاب التنمية من البطولة قبل بدايتها، إضافة إلى التعادل مع الداخلية ٢ – ٢، مسجلاً ٢٣ هدفًا، بينما استقبلت شباكه ٦ أهداف.





ويقع الأهلي في المجموعة الأولى، مع فرق السكة الحديد والشبان المسلمين والداخلية والشمس وطلائع الجيش والدرب الاحمر والاتصالات ومركز شباب زينهم.





ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ جمال السيد مديرًا فنيًا، ويعاونه أحمد سمير مدربا للفريق.



