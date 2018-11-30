بنزرت: رئيس فرع بنكي يقوم باختلاس 400 ألف دينار



ووفق التحريات الأوّلية فقد تأكد أن المتهم تعمد اختلاس قدر كبير من أموال البنك قدّرت الى حدّ الان بحوالي 400 ألف دينار مودعة بحسابات جارية وهمية، حيث كان يتعمّد إسناد قروض وسحبها بأسماء حرفاء بالبنك دون علمهم.





تم أمس الخميس في بنزرت، إلقاء القبض على رئيس فرع بنكي منتصب بأحد المناطق الجنوبية للولاية بتهمة اختلاس أموال، وفق ما أفادت به مصادر محلية وامنية مسؤولة.