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بنزرت: رئيس فرع بنكي يقوم باختلاس 400 ألف دينار

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:21 ص
بنزرت: رئيس فرع بنكي يقوم باختلاس 400 ألف دينار
صورة أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
تم أمس الخميس في بنزرت، إلقاء القبض على رئيس فرع بنكي منتصب بأحد المناطق الجنوبية للولاية بتهمة اختلاس أموال، وفق ما أفادت به مصادر محلية وامنية مسؤولة.

ووفق التحريات الأوّلية فقد تأكد أن المتهم تعمد اختلاس قدر كبير من أموال البنك قدّرت الى حدّ الان بحوالي 400 ألف دينار مودعة بحسابات جارية وهمية، حيث كان يتعمّد إسناد قروض وسحبها بأسماء حرفاء بالبنك دون علمهم.

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