في يوم الشهيد.. حاكم دبي: تصغر الإنجازات أمام شهداء الإمارات





قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في تدوينة عبر حسابه في تويتر: "في يوم الشهيد، تتصاغر الإنجازات، وتتراجع التضحيات، وتتواضع النفوس، أمام ما قدمه شهداء الامارات، في جنات عند ربهم يرزقون".





جاء ذلك خلال مراسم "يوم الشهيد"، التي أقيمت في واحة الكرامة في أبوظبي.





إلى ذلك، نشر حساب تويتر الرسمي لأخبار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تدوينات جاء فيها: "شهداء الوطن هم غرس جيل تخرج من مدرسة زايد، فنشأ على حب الوطن والوفاء له والتمسك بالقيم الإماراتية اﻷصيلة، هم خيرة شباب الوطن، أثبتوا في ميادين الحق والواجب شجاعتهم وبسالتهم وقوة عزيمتهم، تحية اعتزاز وفخر بهم جميعاً".





وأضاف: "شهداؤنا اﻷبرار ذكراهم ستبقى في وجداننا، ويظل ذووهم في قلب الوطن واهتمامه ورعايته بما تحلوا به من صبر وعطاء وتضحية، نستمد منهم دروس الوفاء والولاء والانتماء للوطن الغالي".



