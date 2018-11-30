مهاجم إفريقي سوبر في الزمالك برعاية تيجانا وأمير مرتضى

فاجأ السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الإدارة برفض فكرة التعاقد مع مهاجم إفريقى فى فترة الانتقالات الشتوية المقررة فى يناير المقبل، مشددا على أنه لايرغب فى ضم أى لاعبين جدد فى خط الهجوم مكتفيا بالثنائى الكونغولى كاسونجو كابونجو وعمر السعيد واعدا بمنح الفرصة فى الفترة المقبلة للمغربى حميد احداد كما منح الفرصة لمصطفى فتحى الذى كان يعتقد البعض أنه خارج حساباته.





ورغم رفض جروس إلا أن الثنائى امير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة يسعيان بإقناع المدير الفنى بضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر فى ظل مشاركه فريق الكرة فى عدة بطولات وحاجته إلى دعم خط الهجوم وأنه سيتم البحث عن لاعب إفريقى بعد أن تم صرف النظر عن مهاجم مصر المقاصة جون انطوى بعد تصريحات مسئولى النادى الفيومى بوجود بند فى عقده يمنع إعارته أو بيعه لأى ناد إلا فى نهاية الموسم.





بينما طلب جروس التعاقد فقط مع ظهير أيسر وكذلك مدافع وهناك من المرشحين محمود وحيد لاعب المقاصة وكذلك ياسر إبراهيم مدافع سموحة.





بدأ الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى فى البحث عن حارس مرمى فى مسابقة الدورى العام من أجل ضمه فى الفترة القادمة بعدما استنفد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى والحارس الاساسى للمنتخب الوطنى كافة الفرص التى منحها له الجهاز الفنى للفراعنة، حيث استقر أجيرى ومعاونوه على استبعاد الحارس خلال الفترة القادمة حتى لو لم يكن مصابًا بسبب أخطائه المتكررة سواء مع ناديه أو منتخب بلاده واستقر الجهاز الفنى على منح محمود جنش حارس مرمى نادى الزمالك الفرصة فى اللقاءات القادمة كحارس أساسى للمنتخب الوطنى.





فى المقابل بدأ الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى فى متابعة أكثر من حارس فى بطولة الدورى العام مثل عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى وأحمد الشناوى حارس مرمى نادى بيراميدز وشريف إكرامى فى حالة عودته لمستواه المعهود خاصة أن الثنائى الاخير يحظى بثقة كبيرة لدى أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، هذا بجانب محمد عواد حارس مرمى نادى الوحدة السعودى والذى أصبح من أقوى المرشحين للانضمام الى صفوف الفراعنة فى الفترة القادمة.



