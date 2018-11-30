حقائق شيقة عن "البعوض".. اكتشفها

هل تعلم أن للبعوضه 47 سنًا أو ما يسمى بالرؤوس الحادة؟ نعم، يحتوي خرطوم البعوضة على 47 رأسًا حادًا في مقدمته، وتعمل هذه الرؤوس على مساعدة البعوضة خلال عملية اللدغ حيث تسهل قطع الجلد ودخول الخرطوم فيه.





وتنضم البعوضة إلى فصيلة البعوضيات، وهي فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين تتغذى إناثها على دم الإنسان وتعتبر من أكثر الحشرات الماصة للدماء انتشاراً!





ويسبب البعوض المضايقة بلدغاته المتكررة، كما وينقل العديد من الأمراض منها الملاريا، ويتغذى البعوض على دم الحيوانات والطيور أيضًا.





ومن الجدير ذكره أن أنثى البعوضيات هي وحدها التي تتغذى على الدم لأنه ضروري لنضوج بيضها، في حين أن الذكور تتتغذى على عصارة النباتات ورحيق الأزهار.



