"العلبي" يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس السوري محافظاً لدمشق





أدى عادل العلبي اليمين القانونية كمحافظ لمحافظة دمشق، مساء الخميس، أمام الرئيس السوري بشار الأسد.





وأصدر الرئيس السوري في 26 نوفمبر المرسوم رقم 363 لعام 2018 القاضي بإنهاء تعيين بشر الصبان محافظا لمحافظة دمشق وتعيين عادل العلبي مكانه.





كما أدى وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، ووزير السياحة محمد رامي رضوان مارتيني، ووزير التربية عماد موفق العزب، ووزير التعليم العالي بسام بشير إبراهيم، ووزير الأشغال العامة والإسكان سهيل محمد عبد اللطيف، ووزير الاتصالات والتقانة إياد محمد الخطيب، ووزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة، اليمين الدستورية أمام بشار الأسد.





وبعد ذلك ترأس الرئيس السوري، اجتماعا للحكومة بكامل أعضائها تحدث فيه عن أولويات العمل في المرحلة المقبلة ومحورها الأساسي مكافحة الفساد.



