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عاجل.. "الأرصاد" تحذر

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:17 ص
عاجل.. الأرصاد تحذر
طقس القاهرة - أرشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

وحذرت من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء، تكون غزيرة أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

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