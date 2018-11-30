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الزمالك يتحدى الاتحاد السكندري في البطولة العربية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:17 ص
الزمالك يتحدى الاتحاد السكندري في البطولة العربية
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الفجر الرياضي
 
يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الإياب لدور الـ16 من البطولة العربية.

يدخل الزمالك لقاء اليوم بأفضلية كبيرة بعدما نجح الفريق في الفوز على الاتحاد بهدف دون رد خارج ملعبه في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتطلع الزمالك إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز ومواصلة نغمة انتصاراته التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة بالمسابقة المحلية.

وعلى الجانب الأخر يدخل الاتحاد السكندري لقاء اليوم رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" لخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 من البطولة العربية.

ويحتاج أبناء الإسكندرية إلى الفوز بفارق هدفين للتأهل للدور التالي من البطولة واستكمال مشواره بالبطولة بعدما نجح في إقصاء الترجي التونسي من الدور الأول.

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