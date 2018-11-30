ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فنانة شهيرة تصدم الجمهور: أحب التحرش!

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:34 ص
فنانة شهيرة تصدم الجمهور: أحب التحرش!
طباعة
 

أثارت الفنانة المغربية ​خولة بن عمران​ الجدل بتصريحها عن التحرش، فيما تعرضت للكثير من الانتقادات خصوصًا من طرف النساء المغربيات.

وأثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، أجابت بن عمران على سؤال بخصوص ظاهرة ​التحرش​، قائلة "كيعجيني التحرش غير هو يكون باحترام".

واعتبر البعض أن ما قالته بن عمران غير مقبول، حيث طالبتها إحدى المعجبات عبر احد مواقع التواصل الإجتماعي، بتوضيح قصدها بـ"التحرش باحترام".

وأوضحت بن عمران، في جوابها بأنها تقصد التحرش قبل الزواج، خلال فترة الطفولة والمراهقة إذ تشعر الأنثى بأنوثتها، حيث أنها تحدثت بشكل مفصل عنه لكن تم تقطيعه في المونتاج.

كما أشارت أن الوضع يختلف الآن بعد الزواج حيت أصبح الكل يحترمها، وفي حالة حدوث التحرش فهي ستتصدى للمتحرش.



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خولة بن عمران انستجرام الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
-
x
16:00
-
الهلال
الزمالك
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
-
x
16:25
-
الفيصلي
أهلي جدة
-
x
17:30
-
الفيحاء
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 8:30:01 AM