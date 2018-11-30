فنانة شهيرة تصدم الجمهور: أحب التحرش!





أثارت الفنانة المغربية ​خولة بن عمران​ الجدل بتصريحها عن التحرش، فيما تعرضت للكثير من الانتقادات خصوصًا من طرف النساء المغربيات.





وأثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، أجابت بن عمران على سؤال بخصوص ظاهرة ​التحرش​، قائلة "كيعجيني التحرش غير هو يكون باحترام".





واعتبر البعض أن ما قالته بن عمران غير مقبول، حيث طالبتها إحدى المعجبات عبر احد مواقع التواصل الإجتماعي، بتوضيح قصدها بـ"التحرش باحترام".





وأوضحت بن عمران، في جوابها بأنها تقصد التحرش قبل الزواج، خلال فترة الطفولة والمراهقة إذ تشعر الأنثى بأنوثتها، حيث أنها تحدثت بشكل مفصل عنه لكن تم تقطيعه في المونتاج.





كما أشارت أن الوضع يختلف الآن بعد الزواج حيت أصبح الكل يحترمها، وفي حالة حدوث التحرش فهي ستتصدى للمتحرش.











