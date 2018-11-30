بلقيس تتدلل وتغني لزوجها برومانسية.. شاهد رد فعله (فيديو)





نشرت بلقيس فتحي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتدلل وتغني لزوجها باللغة الإنجليزية، وكانت تتمايل بحب وغنج، وهو يجلس بجوارها في سيارتهما.





وتفاعل محبو بلقيس فتحي مع مقطع الفيديو اللطيف الذي كانت فيه تغازل زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف وهي تغني له بحيوية ومرح وحب، أغنية بي بي ريكسا Say My Name، بينما ظل هو يصفق ويتمايل على غنائهما أثناء تجولهما بالسيارة.





وكانت النجمة اليمنية المقيمة في الإمارات قد كشفت مؤخراً أن شعرها قد تأثر كثيراً بحملها في طفلها الأول تركي، حيث تساقط خصلات شعرها الأمامية ونما بدلاً منها خصلات دقيقة للغاية Baby Hair تعيق حصولها على تسريحات شعر ملائمة لشكل وجهها وتجعلها دائماً تبدو مشعثة الشعر.

واعترفت بلقيس مؤخراً، بأن الكثير من معجبيها يشبهونها بالنجمة الهندية الحسناء ديبيكا بادوكون، موضحة أن الأمر لا يضايقها لكنها تعتبر الممثلة الهندية أكثر جمالاً منها.













