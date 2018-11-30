معاون وزير الإسكان: الدفع بـ150 أتوبيس ذكي في المدن الجديدة



وأضاف "أبو زيد"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، أن الهدف هو نشر خدمات النقل الذكي، وهناك قرار من رئيس الوزراء بأنه "مفيش نقل في المدن الجديدة من الآن فصاعدا إلا إذا كان نقل ذكي".



ولفت إلى أنهم يتعاونون مع شركة مواصلات مصر لوضع "السيرفر" والتكنولوجيا الخاصة بالنقل الذكي، وسيتم تفعيل ذلك مع المترو أيضا.

قال سامي أبو زيد، معاون وزير الإسكان لشئون النقل، إنهم بدأوا بالفعل في الدفع بأتوبيسات ذكية في المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة وتم الدفع بـ150 أتوبيس ذكي فيها.