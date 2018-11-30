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عاجل.. ولي العهد السعودي يلتقي برئيس الوزراء الهندي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:59 ص
عاجل.. ولي العهد السعودي يلتقي برئيس الوزراء الهندي
ولي العهد السعودي
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التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في مقر إقامته في بوينس أيرس بناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي.

ووصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية الأرجنتين، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكان في استقبال ولي العهد في المطار في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري.

المزيد عن: محمد بن سلمان قمة قادة مجموعة العشرين السعودية
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