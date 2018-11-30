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مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 30- 11- 2018 والقنوات الناقلة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:31 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 30- 11- 2018 والقنوات الناقلة
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مني شكري
 
تقام اليوم الجمعة والموافق 30- 11- 2018 العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات حول العالم والتي تحظى بمشاهدة الجماهير العالمية.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواهيد أهم مباريات اليوم الجمعة والموافق 30- 11- 2018:

- مواعيد مباريات كأس زايد للأندية الأبطال اليوم الجمعة:
الهلال السعودي × النفط العراقي: في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت القاهرة والـ5:00 بتوقيت مكة المكرمة في إياب دور الـ16 من البطولة عبر قناة "أبوظبي الرياضية HD 5".

الزمالك المصري × الاتحاد السكندري: في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والـ8:00 بتوقيت مكة المكرمة في إياب دور الـ16 من البطولة عبر قناة "أبوظبي الرياضية HD 5".

- مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم الجمعة:
كارديف سيتي × وولفرهامبتون: في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة والـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

- مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم الجمعة:
رايو فاليكانو × إيبار: في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة "بي إن سبورت 3".

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