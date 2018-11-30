مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 30- 11- 2018 والقنوات الناقلة
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:31 صمني شكري
تقام اليوم الجمعة والموافق 30- 11- 2018 العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات حول العالم والتي تحظى بمشاهدة الجماهير العالمية.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواهيد أهم مباريات اليوم الجمعة والموافق 30- 11- 2018:
- مواعيد مباريات كأس زايد للأندية الأبطال اليوم الجمعة:
الهلال السعودي × النفط العراقي: في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت القاهرة والـ5:00 بتوقيت مكة المكرمة في إياب دور الـ16 من البطولة عبر قناة "أبوظبي الرياضية HD 5".
الزمالك المصري × الاتحاد السكندري: في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والـ8:00 بتوقيت مكة المكرمة في إياب دور الـ16 من البطولة عبر قناة "أبوظبي الرياضية HD 5".
- مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم الجمعة:
كارديف سيتي × وولفرهامبتون: في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة والـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
- مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم الجمعة:
رايو فاليكانو × إيبار: في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة "بي إن سبورت 3".
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