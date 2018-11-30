مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 30- 11- 2018 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة والموافق 30- 11- 2018 العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات حول العالم والتي تحظى بمشاهدة الجماهير العالمية.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواهيد أهم مباريات اليوم الجمعة والموافق 30- 11- 2018:





- مواعيد مباريات كأس زايد للأندية الأبطال اليوم الجمعة:

الهلال السعودي × النفط العراقي: في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت القاهرة والـ5:00 بتوقيت مكة المكرمة في إياب دور الـ16 من البطولة عبر قناة "أبوظبي الرياضية HD 5".





الزمالك المصري × الاتحاد السكندري: في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والـ8:00 بتوقيت مكة المكرمة في إياب دور الـ16 من البطولة عبر قناة "أبوظبي الرياضية HD 5".





- مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم الجمعة:

كارديف سيتي × وولفرهامبتون: في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة والـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة.





- مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم الجمعة:

رايو فاليكانو × إيبار: في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة "بي إن سبورت 3".



