ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

١٠معلومات عن رياض السنباطي في ذكرى ميلاده الـ١٠٢

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:47 ص
١٠معلومات عن رياض السنباطي في ذكرى ميلاده الـ١٠٢
طباعة
شيماء عطية
 


تحل اليوم الجمعة، الذكرى الـ١٠٢ على ميلاد الموسيقار الراحل رياض السنباطي.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.


١- ولد رياض محمد السنباطي في ٣٠ نوفمبر ١٩٠٦، في فارسكور في دمياط.


٢- اشتهر بتلحين القصائد العربية، نذكر منها: "من أنا" و"الزمزمية" و"أشواق".


٣- قدم أكثر من ٥٠٠ عَمَلًا تنوع بين الأوبرا العربية والأوبريت والاسكتش والديالوغ والمونولوغ والأغنية السينمائية والدينية والقصيدة والطقطوقة والموال.


٤- له قرابة ٣٨ قطعة موسيقية.


٥- تعاون مع أكثر من ١٠٠ شاعر، وغنى له كبار المطربين، نذكر منهم أم كلثوم، ومنيرة المهدية، وأسمهان، ونجاة، ووردة، وطلال مداح، وسميرة سعيد.


٦- كان من أوائل الموسيقيين الذين أدخلوا العود مع الأوركسترا.


٧- إلى جانب تلحينه العديد من أغاني الأفلام، كانت له تجربة تمثيلية في عام ١٩٥٢، أمام هدى سلطان، في فيلم للمخرج حلمي رفلة.


٨- لم يكرر تجربة التمثيل، حيث صرح بأنه لم يجد نفسه في التمثيل واللحن هو عالمه.


٩- حصد العديد من الجوائز والتكريمات أهمها: "وسام الفنون"، و"وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى"، وجائزة المجلس الدولي للموسيقى في باريس، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون والموسيقى، والدكتوراة الفخرية من أكاديمية الفنون، وجائزة اليونسكو العالمية.


١٠- توفي في ١٠ سبتمبر ١٩٨١، عن عمر ناهز الـ٧٥ عامًا.



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما رياض السنباطي ذكرى ميلاد دراما بروفايل الفجر الفني اسكتش اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
-
x
16:00
-
الهلال
الزمالك
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
-
x
16:25
-
الفيصلي
أهلي جدة
-
x
17:30
-
الفيحاء
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 3:50:06 AM