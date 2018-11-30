١٠معلومات عن رياض السنباطي في ذكرى ميلاده الـ١٠٢

تحل اليوم الجمعة، الذكرى الـ١٠٢ على ميلاد الموسيقار الراحل رياض السنباطي.

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنه.

١- ولد رياض محمد السنباطي في ٣٠ نوفمبر ١٩٠٦، في فارسكور في دمياط.





٢- اشتهر بتلحين القصائد العربية، نذكر منها: "من أنا" و"الزمزمية" و"أشواق".





٣- قدم أكثر من ٥٠٠ عَمَلًا تنوع بين الأوبرا العربية والأوبريت والاسكتش والديالوغ والمونولوغ والأغنية السينمائية والدينية والقصيدة والطقطوقة والموال.





٤- له قرابة ٣٨ قطعة موسيقية.





٥- تعاون مع أكثر من ١٠٠ شاعر، وغنى له كبار المطربين، نذكر منهم أم كلثوم، ومنيرة المهدية، وأسمهان، ونجاة، ووردة، وطلال مداح، وسميرة سعيد.





٦- كان من أوائل الموسيقيين الذين أدخلوا العود مع الأوركسترا.





٧- إلى جانب تلحينه العديد من أغاني الأفلام، كانت له تجربة تمثيلية في عام ١٩٥٢، أمام هدى سلطان، في فيلم للمخرج حلمي رفلة.





٨- لم يكرر تجربة التمثيل، حيث صرح بأنه لم يجد نفسه في التمثيل واللحن هو عالمه.





٩- حصد العديد من الجوائز والتكريمات أهمها: "وسام الفنون"، و"وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى"، وجائزة المجلس الدولي للموسيقى في باريس، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون والموسيقى، والدكتوراة الفخرية من أكاديمية الفنون، وجائزة اليونسكو العالمية.





١٠- توفي في ١٠ سبتمبر ١٩٨١، عن عمر ناهز الـ٧٥ عامًا.







